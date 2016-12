Bombe wird entschärft: In Augsburg fallen viele Weihnachtsgottesdienste aus

Wegen der Entschärfung einer Fliegerbombe aus dem Zweiten Weltkrieg werden in großen Teilen der Augsburger Innenstadt am ersten Weihnachtsfeiertag voraussichtlich keine Gottesdienste gefeiert. Die Evakuierung sei unabdingbar, teilte die Stadt mit.



Es sei "eine der größten Evakuierungsmaßnahmen, die je in Deutschland organisiert wurde". Rund 54.000 Bewohner müssten am Sonntag ihre Wohnungen verlassen. In dem betroffenen Gebiet liegen viele Kirchengemeinden.



Nach Angaben der Stadt wurde die Fliegerbombe bei Bauarbeiten zu einer Tiefgarage am Rande der Augsburger Altstadt gefunden. Mit einem Gewicht von 3,8 Tonnen handele es sich um die größte Fliegerbombe, die in der Nachkriegszeit in Augsburg entdeckt wurde.