Palästinensischer Pastor: Lutheraner im Nahen Osten wählen neuen Bischof

Die Lutheraner im Nahen Osten haben sich auf einen neuen Bischof geeinigt. Nachfolger von Munib Younan soll nach einem Beschluss der Synode der Evangelisch-Lutherischen Kirche in Jordanien und dem Heiligen Land der palästinensische Pastor Ibrahim Azar werden.



Azar solle Anfang 2018 offiziell als Bischof eingesetzt werden, hieß es aus Kirchenkreisen. Bis dahin werde Munib Younan (65) Bischof bleiben und dann aus Altersgründen abtreten. Younan ist seit 1998 Bischof und seit 2010 Präsident des Lutherischen Weltbundes.



Der LWB wird bei seiner nächsten Vollversammlung im Mai in Namibia einen neuen Präsidenten wählen. Der Präsident des Verbandes mit 145 Mitgliedskirchen hat den Rang eines Bischofs.



Der gewählte Bischof der Evangelisch-Lutherischen Kirche in Jordanien und dem Heiligen Land, Azar, hat in München Theologie studiert. Die Kirche mit 3.000 Gläubigen wurde im 19. Jahrhundert von Deutschen gegründet