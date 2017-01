"Afrikanische Revanche": Das Christentum steht vor einer Revolution

Das Christentum steht vor einer "Revolution", schreibt Malte Lehming im "Tagesspiegel". Zwar schrumpfe die Zahl der Christen in Europa, aber in Afrika, Südamerika und Asien sei der christiche Glaube dagegen auf dem Vormarsch. Und werde dadurch in Zukunft konservativer und charismatischer.



