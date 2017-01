"Sabbatical": Freakstock 2017 abgesagt

Die Veranstalter des "Freakstock"-Festivals haben das Großevent für dieses Jahr abgesagt. Wassersituation und Naturschutzfragen seien noch nicht geklärt, "eine seriöse Planung und Vorbereitung für Freakstock 2017 nicht möglich". Das nächste Festival der Jesus Freaks soll nun im August 2018 stattfinden.



Das Risiko einer kurzfristigen Absage sei zu hoch, heißt es auf der Homepage der Veranstaltung. Deshalb habe man sich "mit schmerzendem Herz in der Brust" zu diesem Schritt entschlossen. Dieses Jahr sei die Veranstaltung "nicht dran".



Unter dem Motto "Freakstock goes Sabbatical" wollen die Veranstalter die Zeit nutzen, um über das Festival nachzudenken, "Bewährtes zu verbessern und Neues zu erträumen". Dazu müssen die offenen Fragen geklärt werden. Denn, da ist sich das Team sicher, "wir sehen uns 2018 auf Freakstock!" Auch der Termin steht schon fest: 1. bis 5. August.



Das erste "Freakstock" hatte 1995 in Wiesbaden stattgefunden. 2016 war der ehemalige Militärflughafen Allstedt in Sachsen-Anhalt zum zweiten Mal Austragungsort. Zu der Veranstaltung unter dem Motto "Welcome home" kamen rund 3.100 Besucher.