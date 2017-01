Wettbewerb: "Chrismon" sucht die "Gemeinde 2017"

"Worauf wir stolz sind": So lautet das Motto des diesjährigen Gemeinde-Wettbewerbs des evangelischen Magazins "chrismon". Gemeinde-Projekte sollen mit Publikumsbeteiligung und einer Jury gekürt und gefördert werden.



Ab sofort können evangelische, katholische und freikirchliche Gemeinden ihre Beiträge auf der Homepage des Wettbewerbs einreichen.

Dann werden zwischen dem 8. März und 5. April 2017 die "Top 30" per Publikums-Voting ermittelt. Die drei beliebtesten Gemeinden aus dieser Abstimmung erhalten 2.000 Euro, beziehungsweise 1.000 Euro oder 500 Euro.

20.000 Euro Preisgelder: Mehrfache Chance zu gewinnen

Unter den ersten 30 Gemeinden vergibt eine Jury wiederum fünf Jurypreise. Dem Sieger winken hier 3000 Euro. 2.500 Euro gehen an den Zweiten Platz, 2.000 Euro an Platz Drei und 1.000 Euro jeweils an die Plätze Vier und Fünf. Dabei orientiert sich die Jury nicht an der Stimmenvergabe des Publikums.

Des weiteren vergibt die Jury sieben zusätzliche Förderpreise in den in den Kategorien "Besonderer Gottesdienst", "Diakonie", "Flüchtlingsarbeit", "Jugend", "Kirchenrenovierung", "Musik" sowie "Öffentlichkeitsarbeit und Fundraising". Diese sind jeweils mit 1.000 Euro dotiert.

Die Preisgelder in Höhe von insgesamt 20.000 Euro stellen die Bank für Kirche und Diakonie (KD-Bank) und das Gustav-Adolf-Werk bereit.