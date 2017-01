Evangelistenschule: Martin Werth zum Direktor des Johanneums gewählt

Martin Werth ist neuer Direktor der Evangelistenschule "Johanneum" in Wuppertal. Der 55-Jährige wurde von der Mitgliederversammlung einstimig zum Nachfolger des im Dezember verstorbenen Burkhard Weber gewählt.



Martin Werth ist ein Eigengewächs der Evangelistenschule. Er absolvierte in Wuppertal die Ausbildung zum Evangelisten und arbeitet dort seit 1997 als Dozent. Zwischenzeitlich war er als CVJM-Sekretär tätig. Von 1994 bis 2000 absolvierte er berufsbegleitend das Theologiestudium an der Ruhr-Universität in Bochum, wo er 2003 zum Doktor der Theologie mit einer Arbeit über die "Theologie der Evangelisation" promovierte. Werth ist stellvertretender Präses des CVJM-Westbundes und Vorstandsmitglied des Christival.



Manfred Rekowski, Präses der Evangelischen Kirche im Rheinland, übermittelte Glück- und Segenswünsche: "Im Namen der Kirchenleitung gratuliere ich Ihnen sehr herzlich und wünsche Ihnen für Ihre neue Aufgabe Gottes Segen sowie viel Phantasie, Weisheit und Geistesgegenwart". An der Tatsache, dass die Landessynode Sie vor wenigen Tagen erneut mit großer Mehrheit zum stellvertretenden Mitglied der Kirchenleitung gewählt hat, zeigt sich, dass Sie in unserer Kirche großes Vertrauen genießen."