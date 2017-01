Luther Helau: Reformator bekommt Motivwagen auf Rosenmontagsumzug

Martin Luther wird mit einem Motivwagen auf dem Mainzer Rosenmontagsumzug vertreten sein. Anstelle seiner Thesen-Papiere bekomme er darauf Brötchen, Fleischwurst und Wein ("Weck, Worscht un Woi") in die Hand gedrückt. Die evangelische Kirche gab am Donnerstag erstmals Einblick in ihre Pläne für den rollenden Reformator.



Bei dem Motivwagen handelt es sich um eine Spezialanfertigung des Mainzer Wagenbauers Dieter Wenger. Die 3,40 Meter hohe Styropor-Figur darauf soll von einem Posaunenchor begleitet werden, der eine Fastnachts-Version des Luther-Chorals "Ein feste Burg ist unser Gott" zum Besten gibt. Als Wurfmaterial hat die Kirche "Lutherbonbons" und 1.000 Playmobil-Luther-Figuren beschafft.

"Wenn die Leute merken, dass die Evangelischen auch über sich selbst lachen können, dann haben wir schon viel erreicht", sagte der Mainzer Dekan Andreas Klodt. Er bezeichnete das Projekt zum 500. Jahrestag der Reformation als ein "echtes Abenteuer".