UPDATE: Klinikbetreiber will weiter Abtreibungen in Elbe-Jeetzel-Klinik durchführen

In der Elbe-Jeetzel-Klinik Dannenberg sollte es künftig keine Abtreibungen mehr nach sozialer Indikation geben. Das hatte der neue Chefarzt der Gynäkologie, ein überzeugter Christ, entschieden. Der Mutterkonzern Capio akzeptiert diese Entscheidung jedoch nicht.



Als "weltanschaulich neutrale und konfessionsübergreifende Einrichtung" wolle man betroffenen Frauen auch in Zukunft Abtreibungen "nach der gesetzlich vorgesehenen, eingehenden Beratung ermöglichen", erklärte der Klinikbetreiber laut "Spiegel online". Der Konzern respektiere die Entscheidung des einzelnen Arztes, sagte Capio-Capio-Geschäftsführer Martin Reitz. Doch der Wunsch und das gesundheitliche Wohl der Patientinnen stehe an erster Stelle." Die Organisation einer gesamten Abteilung könne nicht vom einzelnen Arzt entschieden werden.

Der Konzern will nun mit dem Chefarzt und dem Verwaltungsdirektor der Klinik kurzfristig ein Gespräch führen. Denkbar sei, dass andere Fachärzte die Eingriffe übernehmen könnten.



Kritik aus der Politik, Pro und Contra im Netz



Die Entscheidung des Chefarztes war zuvor auf heftige Kritik gestoßen, unter anderem von "Pro Familia" und aus der Politik. Die Elbe-Jeetzel-Klinik ist das einzige Krankenhaus im Landkreis, in dem Abtreibungen möglich sind. Gesundheitsministerin Cornelia Rundt (SPD) betonte, dass bei der finanziellen Förderung von Kliniken auch die Sicherstellung von Abtreibungen ein mögliches Kriterium sei. Der gesundheitspolitische Sprecher der CDU betonte, es müsse sichergestellt sein, dass die Schwangerschaftsabbrüche von anderer Stelle übernommen würden, so der NDR.



Die FDP-Landtagsfraktion teilte laut Stern mit, es könne nicht angehen, dass ein "ganz wesentliches Recht, für das Jahrzehnte lang gestritten wurde", aus religiösen Gründen beschnitten werde. Kontrovers wurde das Thema auf der Internetseite des NDR kommentiert. Während einige die "mutige Entscheidung" des Arztes lobten, sprachen andere von "religiösem Fanatismus".



Der Chef der Elbe-Jeetzel-Klink, Markus Fröhling, hatte sich hinter seinen Chefarzt Thomas Börner gestellt. "Laut Gesetz kann kein Arzt kann verpflichtet werden, einen Schwangerschaftsabbruch durchzuführen", sagte er zu "Spiegel online". Börner hatte seine Anordnung mit seinem christlichen Glauben begründet. Er lehnte Schwangerschaftsabbürche ab.



2016 hatte die Klinik nach eigenen Angaben 31 Abtreibungen vorgenommen.



Der ursprüngliche Artikel aus dem christlichen Medienmagazin Pro:

Eine Klinik im Landkreis Lüchow-Dannenberg will künftig keine Abtreibungen mehr vornehmen. Der Chefarzt der Gynäkologie lehnt Schwangerschaftsabbrüche aus Glaubensgründen ab.

Die Elbe-Jeetzel-Klinik in Dannenberg will in Zukunft keine Abtreibungen mehr nach der Beratungsregelung durchführen. Nach Angaben der Elbe-Jeetzel-Zeitung vom Freitag hat der neue Chefarzt der gynäkologischen Abteilung, Thomas Börner, die Entscheidung mit seinem christlichen Glauben begründet.

Für Börner gelte das Nicht-Tötungsgebot der Bibel. Die Klinik in Dannenberg gehört zu dem schwedischen Gesundheitskonzern Capio, der seinen Sitz in Göteborg hat. Nach Angaben von NDR 1 Niedersachsen vom Montag hat sich die Klinikleitung hinter die Enscheidung des Chefarztes gestellt, der nach Angaben der Klinik im Dezember 2016 die Leitung der Abteilung für Gynäkologie und Geburtshilfe an dem Krankenhaus übernommen hat.

Die niedersächsische Gesundheitsministerin Cornelia Rundt (SPD) drückte gegenüber der Zeitung ihr Bedauern aus. Nach Rundts Auffassung sei es wichtig, "dass Frauen den belastenden Eingriff in angemessener Entfernung zu ihrem Wohnort durchführen lassen könnten".

Nach Angaben von Chefredakteur Benjamin Piel will die Elbe-Jeetzel-Zeitung am Dienstag dem Thema eine ganze Debattenseite im Blatt widmen. "Wir werden mit kontroversen Zuschriften überschüttet. Eine seltene Gelegenheit, um über dieses Thema zu diskutieren", erklärte Piel auf Anfrage.