Türkei: Protestantische Gemeinden verzeichnen mehr Übergriffe

Laut einem Bericht der protestantischen Kirchen in der Türkei haben Einschüchterungsversuche und Übergriffe gegen ihre Gemeinden 2016 zugenommen. Dies berichtet der Fides-Dienst.



Demnach beschlagnahmen die Regierung und die lokalen Behörden zunehmend Kultstätten, die protestantische Gemeinden fortan nicht mehr nutzen dürfen. Auch die Schikane christlicher Studenten durch Altersgenossen soll zugenommen haben.

Außerdem erinnert der Bericht an das Schicksal des protestantischen Pastors Andrew Craig Brunson von der "Kirche der Auferstehung" (Izmir Diriliş Kilisesi) in Smirne. Er saß 64 Tage in Untersuchungshaft, weil seine Aktivitäten angeblich "die Staatssicherheit gefährden" (jesus.de berichtete).