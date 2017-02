"Kirche am Anrufbeantworter": Dorf-Forscher kritisiert Gemeindefusionen

Der Geografieprofessor und Experte für Dorfentwicklung, Gerhard Henkel, kritisiert den Trend zu Gemeindefusionen in den großen Kirchen. "Großpfarreien dienen in keiner Weise der Seelsorge", sagte Henkel der in Münster erscheinenden Bistumszeitung "Kirche+Leben" (Ausgabe vom 12. Februar).



Zigtausende von Menschen, die sich bisher ehrenamtlich betätigt hätten, würden durch die Fusionen nicht mehr in den bisherigen Gremien gebraucht. "Was da passiert, ist so radikal, dass die Menschen das überhaupt nicht verstehen", sagte Henkel. Sie seien verbittert und weigerten sich, in die Großpfarreiräte zu gehen.

Kirche vor Ort: Pfarrverbände statt Großpfarreien

Der Dorfforscher schlug anstelle von Großpfarreien Pfarrverbände vor. Auch sollten die einzelnen Pfarreien von Verwaltungsarbeit entlastet werden, forderte er. Die Menschen bräuchten die Kirche vor Ort, die Nähe, die unmittelbare Fürsorge sowie Hilfe und Trost in existenziellen Glaubensfragen, erklärte Henkel. "Kirche kann es ja nicht nur über Anrufbeantworter geben, die in den Zentralen stehen."

In den Pfarrverbänden könnte eine Verwaltung entstehen, die den Seelsorgern Arbeit abnehme. "Das ist ein gut funktionierendes Modell, das sich in Kirche und Kommunalpolitik bewährt hat", sagte Henkel. Obwohl auch auf dem Land die Zahl der Gläubigen zurückgehe, würden die Menschen niemals von sich aus ihre eigene Kirche aufgeben. "Ich bin fest davon überzeugt: Die Gesellschaft braucht die Kirche, und das Dorf braucht die Kirche", betonte Henkel.