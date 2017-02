"Das Wort - ganz nahe bei dir": Ökumenische Bibeltagung in Stuttgart

Die Spitzenvertreter der Evangelischen Kirche in Deutschland (EKD) und der katholischen Deutschen Bischofskonferenz treffen sich am Donnerstag zu einer ökumenischen Bibeltagung in Stuttgart. Anlass sind die Veröffentlichungen der neuen Bibelübersetzungen.



Die Tagung findet unter dem Leitsatz "Das Wort - ganz nahe bei dir" in Zusammenarbeit mit dem Katholischen Bibelwerk e. V. und der Deutschen Bibelgesellschaft statt. Ziel der Tagung sei es, über verschiedenen Bibel-Ausgaben der evangelischen und der katholischen Kirche miteinander ins Gespräch zu kommen, erklärten die Veranstalter. Gleichzeitig sollen die Bibelübersetzungen gewürdigt und deren gesamtgesellschaftliche Bedeutung hervorgehoben werden.

Austausch: Die Bibel schätzen

Am Nachmittag werden die neue Luther-Bibel und die neue katholische Einheitsübersetzung vorgestellt. Die Schriftstellerin Sibylle Lewitscharoff wird über die Bedeutung der Heiligen Schrift für das kulturelle und religiöse Selbstverständnis der Gesellschaft sprechen. Die Bischöfe Heinrich Bedford-Strohm (EKD) und Kardinal Reinhard Marx wollen darüber berichten, was sie an der Bibel schätzen. Außerdem sind Workshops geplant. Die Tagung ist Teil des gemeinsamen Gedenkens der Kirchen an den Beginn der Reformation vor 500 Jahren.