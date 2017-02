Abtreibungsstreit: Chef-Gynäkologe verlässt Klinik in Dannenberg

Der Streit um Abtreibungen in der Elbe-Jeetzel-Klinik im niedersächsischen Dannenberg ist beendet. Der Chefarzt der Gynäkologie und Geburtshilfe, Thomas Börner, werde die Klinik auf eigenen Wunsch mittelfristig verlassen, teilte der Mutterkonzern Capio am heutigen Donnerstag mit.



Börner hatte erklärt, keine Schwangerschaftsabbrüche nach der "Beratungsregelung" in der Fachabteilung unter seiner Leitung zu dulden. Schwangerschaftsabbrüche widersprächen seiner christlichen Überzeugung. Nach der Verfügung des Arztes hatte es Kritik von Politik und Verbänden gegeben. Unterstützung bekam Börner unter anderem durch die Deutsche Evangelische Allianz. Der Chefarzt hatte sich auf das sogenannten Schwangerschaftskonfliktgesetz berufen. Danach darf niemand zu einer Mitwirkung an einem Schwangerschaftsabbruch gezwungen werden. Er trage außerdem Verantwortung für seine Abteilung, hatte Börner betont. Im Übrigen stünden alle Mitarbeiter hinter seiner Entscheidung.



Der Capio-Konzern hatte argumentiert, er akzeptiere zwar die persönliche Entscheidung des Chefarztes. Börner dürfe diese aber nicht zur Maxime für seine Abteilung machen. Als weltanschaulich neutrale Einrichtung sei Capio zuerst dem gesetzlich vorgeschriebenen Selbstbestimmungsrecht der Patientinnen verpflichtet.



Capio-Geschäftsführer Martin Reitz betonte am Donnerstag, die nun getroffene Regelung sei "sehr einvernehmlich" mit allen beteiligten Ärzten getroffen worden. "Fortan übernehmen andere, sehr erfahrene angestellte Fachärzte für Gynäkologie den medizinischen Eingriff." Die Klinikleitung bedaure den Weggang des Chefarztes. Börner selbst war am Donnerstag für eine Stellungnahme nicht zu erreichen.