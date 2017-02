Studie: Christliche Erziehung ist weit besser als ihr Ruf

Wie erziehen christliche Eltern ihre Kinder? Sind sie strenger als andere Eltern? Werteorientierter? Welches Gottesbild vermitteln sie? Antworten auf diese und andere Fragen gibt eine Studie des Forschungsinstituts "empirica" der CVJM-Hochschule Kassel.



Über zwei Jahre lang haben der Theologe Tobias Faix und der Soziologe und Erziehungswissenschaftler Tobias Künkler mit ihrem Team geforscht. Wir haben mit den beiden über ihre Erkenntnisse gesprochen.



Jesus.de: Was sind die wesentlichen Ergebnisse, was waren die größten Überraschungen?



Künkler: Wir haben in den letzten Jahrzehnten in Deutschland einen Erziehungsstilwandel erlebt. Überraschend ist für mich, wie stark auch christliche Familien diesen Wandel mitgemacht haben.



Faix: Offensichtlich ist christliche Erziehung von zwei Indikatoren abhängig: Vom Gottesbild und von gesellschaftlichen Veränderungen. Neben der Gesellschaft hat sich auch das Gottesbild gewandelt. Weg vom eher „kontrollierenden“ Gott hin zu einem liebevollen Freund und Vater.



Künkler: Es freut uns, dass christliche Erziehung offenbar in einem emotional sehr positiven Klima stattfindet. Es gibt nur eine mittelmäßig ausgeprägte Strenge und Kontrolle. Mitbestimmung und Freiheit sind deutlich stärker ausgeprägt. Den klassisch autoritären Erziehungsstil gibt es kaum noch.



Faix: Man hört und liest im Zusammenhang mit christlicher Erziehung ja immer wieder von ausgeprägter Gewalt (Studie von Pfeiffer). Ich bin froh, dass wir das so nicht festgestellt haben. Es gibt insgesamt eine eher warmherzige Erziehung. Das, was sich gesellschaftlich vor 20 Jahren gewandelt hat, ist auch bei den Christen angekommen.



Spielt Gewalt gar keine Rolle mehr?



Künkler: Leichte Formen der Gewalt sind ähnlich verbreitet wie im bundesweiten Durchschnitt. Immer noch erschreckend hoch, kann man sagen, aber kein dramatischer Befund. Wenn man allerdings nach der Einstellung zur Gewalt fragt, dann gibt es doch einen überraschend hohen Anteil derer, die zumindest sagen: "Gewalt kann man schon mit dem Glauben vereinbaren". Für einige ist sie sogar "geboten". Oder: "Ist eigentlich falsch, passiert mir aber trotzdem." Tatsächlich haben wir in diesem Punkt auch ein Gefälle zwischen Kirchen und Freikirchen in unseren Daten festgestellt. Freikirchliche Eltern neigen, auf niedrigem Niveau, anscheinend eher zur Gewalt. Da decken sich unsere Erkenntnisse mit denen einer Studie des Kriminologischen Forschungsinstituts Niedersachsen vor einigen Jahren.