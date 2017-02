Evangelische Bank: 770.000 Euro für soziale Zwecke

Mit rund 770.000 Euro hat die Evangelische Bank im vergangenen Jahr soziale Projekte gefördert. Für etwa 300 Projekte seien durch Spenden- und Sponsoringaktivitäten rund eine halbe Million Euro bereitgestellt worden, teilte die Bank am Dienstag in Kassel mit.



Mit dem Ertrag von 136.000 Euro aus dem Gewinnsparen wird eine neue Rekordsumme an mehr als 130 weitere gemeinnützige Einrichtungen übergeben. Weitere 135.000 Euro für 55 Projekte steuerten die Stiftungen der Bank bei.

Einen guten Start habe ferner die im September 2016 gestartete Crowdfunding-Initiative "Zusammen Gutes tun" verzeichnet, hieß es. Bis Ende Dezember seien 22.000 Euro Spenden gesammelt worden. Die Bank stellte zudem 10.000 Euro als Co-Funding bereit. Auf dem Portal werben soziale, karitative und als gemeinnützig anerkannte Institutionen um Unterstützung für ihre Vorhaben. Zu jeder Spende von mindestens fünf Euro gibt die Bank zehn Euro dazu.

Die Evangelische Bank eG ist ein genossenschaftlich organisiertes Kreditinstitut und wirkt im kirchlich-diakonischen und sozialen Bereich. Sie ging 2014 aus einem Zusammenschluss der Evangelischen Kreditgenossenschaft eG in Kassel und der Evangelischen Darlehnsgenossenschaft eG in Kiel hervor. Mit einer Bilanzsumme von 7,1 Milliarden Euro ist die Evangelische Bank eG die größte Kirchenbank und zählt zu den zehn größten Genossenschaftsinstituten in Deutschland. 500 Mitarbeiter betreuen bundesweit rund 19.000 institutionelle Kunden sowie rund 72.000 private Kunden an 14 Standorten.