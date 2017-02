"Wie im Himmel, so auf Erden": Ökumenisches Fest in Bochum

Die Deutsche Bischofskonferenz, die Evangelische Kirche in Deutschland (EKD), der Deutsche Evangelische Kirchentag (DEKT) und das Zentralkomitee der deutschen Katholiken (ZdK) laden gemeinsam zu einem großen Ökumenischen Fest nach Bochum ein.



Als einen weiteren Schritt im Rahmen des gemeinsamen Christusfestes 2017 möchten sie unter dem Leitwort "Wie im Himmel, so auf Erden" ein Zeichen der Verbundenheit untereinander und der Sendung in die Welt setzen, heißt es in der Pressemitteilung. Im Mittelpunkt der Veranstaltung am 16. September 2017 stehe das gemeinsame, aus dem Glauben getragene Engagement der Christen für die Gestaltung von Politik und Gesellschaft in Deutschland und der Welt.

Gottesdienste, Workshops und Dialog

Der Vorsitzende der Deutschen Bischofskonferenz, Kardinal Reinhard Marx, und der Vorsitzende des Rates der Evangelischen Kirche in Deutschland, Landesbischof Heinrich Bedford-Strohm, feiern zum Abschluss des Tages einen Ökumenischen Gottesdienst. Weitere prominente Teilnehmende sind unter anderem Bundestagspräsident Norbert Lammert, der Bischof von Essen, Franz-Josef Overbeck, und die Präses der Evangelischen Kirche von Westfalen, Annette Kurschus, der Präsident des ZdK, Thomas Sternberg, und die Präsidentin des DEKT, Christina Aus der Au.

Über den Tag verteilt finden an verschiedenen Orten in der Stadt Bochum Workshops zu Fragen der Zukunftsgestaltung in den Bereichen Wirtschaft und Arbeitswelt, Klima und Umwelt, internationale soziale Gerechtigkeit, Bildung, interreligiöser Dialog und Frieden statt.

Die christlichen Gemeinden aus der Region Bochum nehmen das Ökumenische Fest zum Anlass für ein umfangreiches Begleitprogramm.