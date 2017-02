Bild: ©Deutscher Evangelischer Kirchentag

"Erfahrene Persönlichkeit": Julia Helmke wird neue Generalsekretärin des Kirchentags

Julia Helmke wird zum 1. Juli neue Generalsekretärin des Deutschen Evangelischen Kirchentages. Die promovierte Pfarrerin folgt auf auf Ellen Ueberschär, die nach dem Kirchentag in Berlin und Wittenberg in den Vorstand der Heinrich-Böll-Stiftung wechselt.