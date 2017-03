Schweiz: Evangelische Allianz und Freikirchenverband eröffnen "Clearing-Stelle"

Zwei kirchliche Dachorganisationen in der Schweiz, die Schweizerische Evangelische Allianz (SEA) und der Freikirchenverband (VFG), haben eine "Clearing-Stelle" geschaffen, die zu mehr Transparenz im Umgang mit Missständen beitragen soll.



Laut der Medienmitteilung der Schweizerischen Evangelischen Allianz und des Verbands der evangelischen Freikirchen und Gemeinden in der Schweiz (VFG), machen "Manipulation und Machtmissbrauch vor den Toren christlicher Gemeinden und Gruppierungen nicht halt". Sie wollten daher das ihnen mögliche dazu beitragen, damit konkreten Vorwürfen und Vorkommnissen nachgegangen wird. Ausserdem wollen sie dafür sorgen, "dass Missstände aufgedeckt, aufgearbeitet, beseitigt und für die Zukunft so gut als möglich ausgeschlossen werden."

Menschen, die in einer Gemeinde, Gruppe oder Organisation innerhalb von SEA und VFG Erfahrungen gemacht haben, die sie aufarbeiten und klären möchten, können sich an einen der fünf "Clearing"- Beauftragten wenden, die sich bereit erklärt haben, Anfragen und Beschwerden entgegenzunehmen. Sie kommen aus den Bereichen Kirche, Recht, Wirtschaft und Politik. Sie haben selbst schon Verantwortung in kirchlichen Gremien wahrgenommen, verfügen jedoch aktuell über keine Interessenbindung zu Kirchen und kirchlichen Organisationen. Sie sollen unabhängig arbeiten, Ratsuchende anhören und ihnen Wege zur Aufarbeitung und Problemlösung aufzeigen. Wo nötig, können sie im Einvernehmen mit den Ratsuchenden auch in Kontakt mit Leitenden von involvierten Gemeinden oder Organisationen treten.



Die Kontaktpersonen arbeiten ehrenamtlich und haben keinen seelsorgerlichen oder therapeutischen Auftrag. Sie können Ratsuchende aber auf Beratungsstellen oder Seelsorgerinnen hinweisen.



Link: Die Homepage der "Clearing-Stelle"