"Kirche to go": Ein Altarraum auf Rädern

Wer zum Gottesdienst will, muss in die Kirche gehen? Stimmt nicht. Pfarrer Sebastian Walde aus dem nordrhein-westfälischen Heinsberg hat eine "Kirche to go" konstruiert: drei Meter achtzig lang, zwei Meter breit. Sie kommt im Anhänger zu den Menschen, direkt an die "Hecken und Zäune".



