"Woche der Brüderlichkeit": Juden und Christen feiern Gemeinschaft

Juden und Christen stimmten sich am Wochenende mit einer Gemeinschaftsfeier in Frankfurt am Main auf die "Woche der Brüderlichkeit" ein. Dabei wandten sich die Vertreter beider Religionen unter dem Motto "Nun gehe hin und lerne" gegen den aufkeimenden Populismus. Im Mittelpunkt des Festaktes stand die Verleihung der Buber-Rosenzweig-Medaille an die Konferenz Landeskirchlicher Arbeitskreise Christen und Juden.



Andreas Nachama, jüdischer Präsident des Deutschen Koordinierungsrates der Gesellschaften für Christlich-Jüdische Zusammenarbeit, setzte die Lehren der Heiligen Schrift gegen Sprüche, mit denen sich Menschen über andere erheben. Rufe wie "America first" des US-Präsidenten Donald Trump oder "Deutschland, Deutschland über alles" seien "eine »Dummheit", sagte Nachama, der auch Direktor der Stiftung Topographie des Terrors in Berlin ist.

Auch der katholische Bischof von Limburg, Georg Bätzing, wandte sich gegen den von US-Präsident Trump wiederholt gebrauchten Begriff des "Deals". Bei diesem "Paradigma des Wirtschaftens" stehe am Ende ein "Nutzen oder Ausnutzen für den eigenen Vorteil zur Erreichung eines materiellen Gewinns". Dagegen bestehe ein auf der jüdisch-christlichen Bibel beruhendes Paradigma in der Hinwendung zu anderen und ihrer Not, in Offenheit und Demut.

Jüdisch-christlich: "Verknüpfung von Gottes- und Nächstenliebe"

Der hessen-nassauische Kirchenpräsident Volker Jung bekräftigte, der christliche Jesus stehe mit seiner Lehre ganz auf dem Boden des Judentums. Entsprechend gemeinsam sei Juden und Christen die enge Verknüpfung von Gottesliebe und Nächstenliebe, "die Einheit von Glaube und Ethos".

Die Gesellschaften für christliche-jüdische Zusammenarbeit erinnern mit der "Woche der Brüderlichkeit" seit 1952 jedes Jahr im März an ihre gemeinsamen Wurzeln. In der Aktionswoche vom 5. bis 12. März sind bundesweit rund 750 Veranstaltungen geplant.