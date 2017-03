EKD: Tausende Pfarrer gesucht

Die Evangelische Kirche in Deutschland (EKD) sucht im nächsten Jahrzehnt Tausende neue Pfarrer. In den kommenden zehn bis 15 Jahren würden 30 bis 40 Prozent der Pfarrer in den Landeskirchen in den Ruhestand gehen, bestätigte das Kirchenamt der EKD in Hannover dem Evangelischen Pressedienst (epd) am Montag. Das Interesse steige, die Chancen auch – jedoch reichte dies noch nicht aus, um alle Stellen zu besetzen.



Momentan sind im Raum der EKD den Angaben zufolge etwa 18.000 Pfarrer tätig. "Die bisherige Zahl von Pfarramtsstudenten wird nicht reichen, um die Lücken zu füllen", sagte die Leiterin der Bildungsabteilung im Kirchenamt, Birgit Sendler-Koschel, den Funke-Zeitungen. Obwohl sich viele Menschen für ein Theologiestudium entschieden, müsse die Zahl noch gesteigert werden. "Die Aussichten für angehende Pfarrer sind so gut wie seit Jahrzehnten nicht mehr", erläuterte Sendler-Koschel.

Theologiestudierende: Interesse am Pfarrberuf – Frauen in der Mehrzahl

Die evangelische Kirche verzeichnet nach eigenen Angaben zugleich ein steigendes Interesse am Pfarrberuf. Von den aktuell rund 15.700 Studenten der evangelischen Theologie strebten fast 6.300 Examina an, die in den Pfarrberuf führen können. Ungefähr 2.400 Theologie-Studierende hätten bei den Landeskirchen konkretes Interesse am Pfarrdienst angemeldet, davon seien 58 Prozent Frauen. Zwischen 2013 und 2016 sei die Zahl der Studierenden, die Pfarrer werden wollen, um rund 20 Prozent gestiegen, hieß es.

"Wer heute Pfarrer werden will, hat hervorragende Chancen, übernommen zu werden", sagte Sendler-Koschel. Sie verwies auf die Nachwuchskampagne "Dein Beruf. Das volle Leben", die die EKD im vergangenen September gestartet hat. Im Zentrum steht das Webportal "das-volle-leben.de". Schüler und Studenten können sich auf der Seite über Studium und Beruf informieren, sich in Chats austauschen und Einblick in das Leben von Pfarrern bekommen.