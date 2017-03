Bild: ©dpa / picture alliance / NurPhoto

Kirchen zu Anschlag in London: "Wir verweigern den Tätern unsere Angst"

Kirchenvertreter haben sich erschüttert über den Terroranschlag von London geäußert. Ein Attentäter hatte am Mittwochnachmittag im Londoner Regierungsviertel drei Menschen getötet und etwa 40 verletzt, bevor er von der Polizei erschossen wurde. Die englischen Sicherheitsbehörden gehen von einem islamistischen Hintergrund aus.



Franziskus sei solidarisch mit "allen von der Tragödie Betroffenen", schrieb Kardinalstaatssekretär Pietro Parolin an den katholischen Erzbischof Nichols, wie der Vatikan am Donnerstag mitteilte. Der Papst bete um Gottes Gnade für die Toten und um Frieden für die trauernden Familien.

Täter beriefen sich in "schändlicher Weise auf den Islam"

Der hannoversche Landesbischof Ralf Meister drückte der Kirche von England seine Anteilnahme aus und rief dazu auf, Angst und Rachegefühlen keinen Raum zu geben. Meister schrieb an den anglikanischen Bischof von Leeds, Nick Baines: "In schmerzlicher Anteilnahme sind wir mit Eurem Land verbunden." Es bleibe eine gemeinsame Herausforderung, den terroristischen Angreifern zu widerstehen, die sich in schändlicher Weise auf die Religion des Islam beriefen, so Meister. Die Kirchen sind nach den Worten Meisters aufgefordert, für Demokratie und Freiheit zu kämpfen: "Nicht die Rache regiert unser Handeln, nicht der Hass darf unsere Antwort sein. Wir verweigern den Tätern unsere Angst und leben aus der Gnade Gottes für eine versöhnte Gesellschaft."

Meister und Baines sind Co-Vorsitzende der gemeinsamen Meißen Kommission der Evangelischen Kirche in Deutschland (EKD) und der Church of England. Die Kommission bezieht sich auf die 1988 entstandene "Meißener Erklärung", die die Kanzel- und Abendmahlsgemeinschaft der Kirche von England und der EKD verankerte.

Auch der Bischof der Evangelischen Kirche Berlin-Brandenburg-schlesische Oberlausitz, Markus Dröge, äußerte sich erschüttert. "Wir gedenken der Opfer im Gebet. Unsere Anteilnahme gilt den Angehörigen der Getöteten", erklärte er in Berlin.