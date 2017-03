Fatima-Marienerscheinung: Papst wird Hirtenkinder heilig sprechen

Papst Franziskus hat der Heiligsprechung der beiden Hirtenkinder zugestimmt, denen 1917 im portugiesischen Fatima wiederholt die Gottesmutter Maria erschienen sein soll. Mit der Anerkennung eines Wunders wurde die Voraussetzung für die Heiligsprechung geschaffen.



Das Kirchenoberhaupt erkannte eine medizinisch nicht erklärbare Heilung als Wunder an, das die beiden Seligen Francesco Marto (1908-1919) und Giacinta Marto (1910-1920) vollbracht haben sollen, wie der Vatikan am Donnerstag mitteilte. Franziskus wird die Hirtenkinder im Mai bei seinem Besuch anlässlich des 100. Jahrestags der Marienerscheinungen im portugiesischen Wallfahrtsort Fatima heiligssprechen. Die dritte Seherin von Fatima, die neben den beiden anderen Kindern Zeugin der Marienerscheinungen gewesen sein soll, starb erst 2005 in hohem Alter.

Der damalige Papst Benedikt XVI. erteilte 2008 die Genehmigung, ein Seligsprechungsverfahren für sie zu eröffnen, bevor die vorgesehene Frist von fünf Jahren nach dem Tod abgelaufen war.

Der Papst gab zudem sein Einverständnis für die Seligsprechung der Franziskanerin Mariam Vattalil, die 1995 im Auftrag von Landbesitzern in Indien getötet worden war. Er erkannte die Ermordung der Ordensfrau, die sich für Landlose eingesetzt hatte, als Martyrium an. Der Täter hatte die 41-Jährige mit vierzig Messerstichen umgebracht.