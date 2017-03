CVJM: Hansjörg Kopp als neuer Generalsekretär eingeführt

Hansjörg Kopp, der neue Generalsekretär des Christlichen Vereins Junger Menschen (CVJM), ist am Samstagabend in Kassel offiziell in sein Amt eingeführt worden. Der 44 Jahre alte Pfarrer aus dem baden-württembergischen Esslingen war im vergangenen Oktober mit großer Mehrheit von der Mitgliederversammlung gewählt worden und übt seine neue Funktion bereits seit dem 15. März aus.



Kopps Ziel ist es nach eigenen Worten, dem ursprünglichen Auftrag des CVJM neue Aufmerksamkeit zu schenken und junge Menschen für ein Leben im Glauben an Jesus Christus zu begeistern. "Wir wollen junge Menschen in den Blick nehmen, ihnen Räume schaffen, auf sie hören und sie fördern", sagte er bei einem Einführungsgottesdienst in der Kasseler Christuskirche. Ihnen Verantwortung zu geben heiße zuzulassen, dass sie Dinge anders machten. Hierfür gebe Gott den jungen Menschen das Rüstzeug mit auf den Weg: Kraft, Liebe und Besonnenheit.

EKD: "Großer Tag für unsere gesamte Kirche in Deutschland"

Der Ratsvorsitzende der Evangelischen Kirche in Deutschland (EKD), Heinrich Bedford-Strohm, würdigte in seiner Ansprache, dass der CVJM eine Gemeinschaft sei, die jungen Menschen Orientierung, Halt und Leben im Glauben vermittle. "Dieser Tag ist ein großer Tag für unsere gesamte Kirche in Deutschland", sagte der Ratsvorsitzende.

Das Amt des Generalsekretärs ist die höchste hauptamtliche Position im CVJM Deutschland. Der CVJM ist nach eigenen Angaben die weltweit größte, überkonfessionelle Jugendorganisation mit insgesamt 45 Millionen Mitgliedern. In Deutschland verzeichnet der Verband 330.000 Mitglieder und regelmäßige Teilnehmer an seinen Angeboten. Schwerpunkt ist die örtliche Jugendarbeit in 2.200 Vereinen, Jugendwerken und Feriendörfern.

Mit Kopps Wahl endete beim CVJM-Gesamtverband in Kassel eine längere Vakanz. Sein Vorgänger Roland Werner war Anfang 2015 ausgeschieden.