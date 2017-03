Synodenpräsidentin: Kirche wird 2067 "geistesgegenwärtig und vital"

Wie wird das 550. Reformationsjubiläum? Annekathrin Preidel, bayrische Synodenpräsidentin, zeigte sich am Montag vor der Frühjahrstagung in Coburg zuversichtlich: Die Kirche werde 2067 zwar weniger Mitglieder haben, aber sie sei dann "geistesgegenwärtig und vital", weniger schwerfällig und weniger bürokratisch, mit einer verständlicheren Sprache.



Spirituelle Inhalte zeugten von einem neuen Geist in der Kirche, so die Präsidentin des bayerischen evangelischen Kirchenparlaments. Von alten Strukturen werde man loslassen, um neu aufzubrechen. Man werde sich in flexiblen Keimzellen organisieren und neue und junge Gottesdienstformen erproben mit dem Mut, zur Profilkirche zu werden - etwa zur Jugendkirche, zur Vesperkirche, zur Meditationskirche oder zur Kirche der "fresh expressions", sagte Preidel.

Das Jahr 2017 mit dem 500. Reformationsjubiläum ist für die evangelische Kirche laut Preidel kein endgültiges Ziel. "Allenfalls kann es ein Zwischenziel sein. Hinterm Horizont geht's weiter. Und weil nur diejenige Kirche eine Zukunft hat, die Horizonte immer wieder weitet und wieder überschreitet, müssen wir - beinahe hätte ich gesagt: höllisch - aufpassen, dass auf 2017 nicht die große Depression folgt."

Ein inhaltlicher Schwerpunkt der Frühjahrstagung sind die Beratungen und der Beschluss über den Reformprozess "Profil und Konzentration" (PuK). Mit ihm will die Landeskirche ihre Angebote besser auf die Bedürfnisse der Menschen und deren Lebenswirklichkeit ausrichten. Preidel sagte, sie sei froh, dass der Prozess die Kirche über 2017 hinaus auf Trab halten, anspornen und inspirieren werde - "damit wir nicht träge und illusionslos werden, damit wir nicht unseren Enthusiasmus verlieren und damit nicht die Falle der Inspirationslosigkeit zuschnappt".