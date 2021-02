Werbung

Der Jugendverband „Entschieden für Christus“ (EC) hat gemeinsam mit der Deutschen Bibelgesellschaft eine Sonderedition der neuen BasisBibel herausgebracht. Diese enthält auf acht zusätzlichen Seiten Hilfen zum Bibellesen. Rund 7.500 der 10.000 Exemplare seien bereits vorbestellt, heißt es in einer Pressemitteilung. Erhältlich sind die Bibeln über die Landesverbände des Jugendverbands.

„Ich wünsche mir, dass die BasisBibel zum täglichen Begleiter unserer Jugendlichen wird“, sagt EC-Generalsekretär Klaus Göttler. „Wir ermutigen junge Menschen sehr, sich selbst ein Bild von der Bibel zu machen. Die BasisBibel ist ein unschätzbarer Begleiter dafür.“

Die BasisBibel ist eine neue Übersetzung aus den hebräischen, aramäischen und griechischen Urtexten. Ihre sprachliche Struktur ist einfach und zeichnet sich durch eine klare Gliederung aus. Begriffe, die für die Sprache der Bibel zentral sind, heute aber, gerade von jungen Menschen, nicht ohne weiteres vorausgesetzt werden können, werden umschrieben oder farblich hervorgehoben und am Seitenrand verständlich erklärt.

Der EC-Verband mit Sitz in Kassel engagiert sich seit mehr als 120 Jahren in Deutschland für christliche Kinder- und Jugendarbeit. In wöchentlichen Gruppen werden über 40.000 junge Menschen erreicht.