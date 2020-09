Die 175. Allianzgebetswoche im Januar soll trotz Corona stattfinden. Gestaltungs- und Hygienekonzepte hat die Evangelische Allianz jetzt zur Verfügung gestellt.

Werbung

Zwar sei noch nicht absehbar, wie sich die Corona-Situation im Januar darstelle, heißt es in einer Pressemitteilung der Deutschen Evangelischen Allianz, „aber wir haben nicht nur eine, sondern mehrere Alternativen zur klassischen Form der Gebetswoche erarbeitet“, schreibt Generalsekretär Reinhardt Schink. Das gemeinsame Beten sei für Christinnen und Christen eine starke Ermutigung: „Der lebendige Gott begegnet uns. Im Hören auf sein Wort erhalten wir geistliche Impulse und neue Hoffnung. Die gemeinsame Erfahrung, dass ER mit uns redet und Gemeinschaft stiftet, macht das gemeinsame Gebet einzigartig. Es ist Ausdruck unseres geistlichen Lebens.“

In vielen teilnehmenden Städten gebe es bereits „großartige Umsetzungspläne“, wie die Gebetswoche trotz Corona sicher stattfinden könne. Da aber an manchen Orten noch Unsicherheit herrsche, habe man auf der Webseite drei verschiedene Szenarien für die Gebetswoche im Umgang mit Corona skizziert und außerdem ein Muster-Hygienekonzept erarbeitet, das zusammen mit den Arbeitsmaterialien heruntergeladen werden kann.

„Lebenselixier Bibel“

Die Gebetswoche steht 2021 unter dem Thema „Lebenselixier Bibel“. Gottes Wort sei „die Quelle des Lebens aus der wir schöpfen dürfen,“ heißt es auf der Webseite. Das Lesen und Studieren der Bibel sei „lebensentscheidend“. Der Geist Gottes wolle durch die Heilige Schrift wirken und Glauben wecken.

Werbung

Selbst im schlimmsten Fall, einem Lockdown (Szenario 3), wenn das Gebet nur zuhause im kleinen Kreis möglich wäre, gelte Gottes Segen. Denn: „Wo zwei oder drei in meinem Namen versammelt bin, da bin ich mitten unter ihnen“, heißt es in Matthäus 18,20. „Szenario 3 geht also immer“, betont Reinhardt Schink. Durch die Gebetswoche wolle man ein „Zeichen der Hoffnung, des Glaubens und der Liebe“ setzen. (dw)

Die 175. Allianzgebetswoche soll vom 10. bis 17. Januar 2021 stattfinden. Die Weltweite Evangelische Allianz wurde 1846 in London als interkonfessionelle Einigungsbewegung gegründet. In Deutschland gib es nach Angaben des Dachverbands rund 1.000 örtliche Allianzen und ca. 350 mit ihr verbundene Werke und Organisationen.

Link: Allianz-Gebetswoche