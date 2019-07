Wir freuen uns gerade riesig! Über 76.000 Gebetsanliegen wurden seit dem Start vor gut sechs Jahren auf amen.de geteilt, und – tadaaa! – 3 Millionen Mal gebetet. Wow! Und dabei steckt hinter jedem Anliegen ein Mensch mit seinen ganz persönlichen Sorgen. Mit Gottes Hilfe und einem großen Team ehrenamtlicher Beterinnen und Beter (über 4.400!) durften wir hier in den vergangenen sechs Jahren eine segensreiche Arbeit aufbauen Danke für alle, die (schon) dabei sind!

Und es lohnt sich mitzumachen, weil amen.de hilft. Kürzlich hat uns Maria geschrieben:

„Vielen, vielen Dank für eure Gebete, denn sie haben mich durch eine schwierige Phase hindurchgetragen.“

An dieser Stelle ein fettes DANKE an alle, die schon mitbeten. Falls du noch nicht dabei bist aber Menschen wie Maria helfen möchtest, dann werde Teil des Gebetsteams. So kann amen.de weiter vielen Menschen zum Segen werden.

Was gerade noch in der Redaktion passiert …