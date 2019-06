Am Pfingstwochenende ist kirchlich jede Menge los. Kurzentschlossene aufgepassst: Hier kommen sechs Top-Events und ein Extra-Tipp.

Dünenhof Festival / Die Jesus Konferenz (7. bis 10. Juni): Zum Thema „Heimathafen“ findet das Dünenfestival in Cuxhafen statt. In den vier Tagen gibt es die Möglichkeit, zusammen mit 1.000 Menschen Gott anzubeten, herausfordernde Impulse zu hören und anderen Christen sowie Gott zu begegnen. Über cevents sind noch Tagestickets erhältlich. das Programm gibt’s hier.

Pfingstjugendtreffen Aidlingen (8. bis 10. Juni): „Jeder Tag zählt“ lautet das Motto. Darum geht’s: „Über das Leben nachdenken, Gottesdienste feiern, Leute kennenlernen, Input mitnehmen, Orientierung finden, Horizont erweitern“. Übernachtungen können nicht mehr gebucht werden, der Erwerb von Tageskarten ist aber möglich. Außerdem gibt’s hier einen Livestream der Veranstaltung.

„Kompromisslos“, so lautet das Motto beim Pfingstmissionsfest der Liebenzeller Mission am Sonntag (9. Juni). Wissenswertes rund um die Veranstaltung steht in dieser PDF.

„Spuren Gottes“

Pfingsttagung Bobengrün (8. bis 10. Juni): Die Freizeit für alle Altersgruppen in der Natur soll Spuren hinterlassen: „Spuren Gottes, Spuren neuen Mutes und innerer Orientierung.“ Im Rahmen der Tagung wollen die Veranstalter Gott und Christen mitten in der Natur begegnen. Sie soll helfen, den Glauben mit in den Alltag zu nehmen.

Traditionell findet am Pfingstmontag auf dem fränkischen Hesselberg der bayerische Kirchentag statt. Mit dabei ist Landesbischof Heinrich Bedford-Strohm. Bereits am Vorabend gibt es ein Worship-Konzert mit der Band KÖNIGE & PRIESTER.

Der mittlerweile 100. Waldgottesdienst der landeskirchlichen Gemeinschaften in Sachsen wird am Pfingsmontag um 9 Uhr im Stützengrüner Siedlungswald gefeiert. Es predigt der Fernsehjournalist Peter Hahne. Wichtige Tipps zur Anreise gibt es auf Seite 8 des Gemeindeanzeigers.

BONUS: Das große Pfingstjugendtreffen in Puschendorf („Feuer und Flamme„) ist zwar ausgebucht, aber der Besuch des Pfingsgottesdienstes am Sonntag ist laut Veranstalter kostenlos möglich.