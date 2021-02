Sollte sich Kirche in den Sozialen Netzwerken engagieren? „Ja“, sagt ERF-Chef Jörg Dechert – und nennt dafür fünf Gründe. Nummer eins: Reichweite. In den Netzwerke seien mehr Menschen unterwegs als in Kiche oder Gemeindehaus. „Früher stand die Kirche am Marktplatz, heute ist Social Media der Marktplatz.“