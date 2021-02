Werbung

Am 18. April 1521 soll Martin Luther auf dem Reichstag in Worms die berühmten Sätze „Hier stehe ich. Ich kann nicht anders!“, gesagt haben. Die evangelische Kirche und die Stadt Worms wollen mit zahlreichen Aktionen an dieses Schlüsselereignis der Reformation erinnern.

Am 17. April ist ein Festakt geplant, der online übertragen wird. Anschließend überträgt der SWR ab 23 Uhr live von der Dreifaltigkeitskirche die Multimedia-Inszenierung „Der Luther-Moment“. Zum Abschluss des Auftaktwochenendes übertragt das ZDF am 18. April ab 9:30 Uhr den Festgottesdienst zum Jubiläum aus der Wormser Magnuskirche. Die Feier wird unter anderem von dem hessen-nassauischen Kirchenpräsidenten Volker Jung und dem Mainzer Bischof Peter Kohlgraf gestaltet.

Auch im Internet wird das Jubiläum durch verschiedene Aktionen begleitet. So begleitet das Projekt „Ich, Luther“ den Reformator auf dem Weg von Wittenberg nach Worms mit kurzen Videoclips. Für die Jugendarbeit wurde zudem #ichbinhindurch entwickelt. Hier können TTeilnehmende Episoden in den Sozialen Netzwerken veröffentlichen, bei denen sie den Mut hatten, für ihre eigene Überzeugung einzutreten.

