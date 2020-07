Vor einem knappen Jahr erschien Adam Hamiltons Buch „Living Unafraid“ in Amerika, welches nun kurzfristig auf Deutsch übersetzt wurde, um in der Zeit der um sich greifenden Angst einen Kontrapunkt zu setzen. Das Büchlein ist optisch ein kleines Juwel, besticht durch ein wunderbares Cover, ein handliches Format und eine saubere Gestaltung. Inhaltlich beginnt der Pastor und Autor Adam Hamilton mit dem berühmten Psalm 23 und arbeitet sich in den weiteren 30 Kapiteln chronologisch durch die Bibel. Dabei stellt er jeweils eine ausgewählte biblische Geschichte einer bestimmten menschlichen Angst gegenüber, zum Beispiel der Angst, zu versagen, der Angst vor Unsicherheit, der Angst vor Kritik oder sogar dem modernen „FOMO“-Phänomen, der Angst, etwas zu verpassen.

Der Fokus dieses Buches liegt eindeutig darauf, dem Leser aufzuzeigen, dass Gott die Antwort für jede Form von Angst ist. Wer ihm vertraut, der kann Hoffnung und Mut finden. Diese Gewichtung ist wertvoll, gerade in der heutigen Zeit. Menschen, welche sich mit diesem Grundgedanken schon angefreundet haben, finden hier allerdings nicht mehr viel Neues. Aufgrund der gewaltigen Bandbreite an Themen kann der Autor viele Aspekte nämlich nur anreißen. Doch eine sowohl psychologisch als auch geistlich tiefer gehende Auseinandersetzung mit der Angst findet nicht statt.

Viel Platz für bekannte Geschichten

Außerdem nimmt die Nacherzählung der biblischen Begebenheiten sehr viel Platz ein. Da es sich um die bekanntesten Geschichten der Bibel handelt, kann hier leicht Langeweile aufkommen, wenn man früher in der Sonntagsschule aufgepasst hat.

Eine wirkliche Bereicherung sind dafür die wahren Begebenheiten und Zeugnisse aus dem persönlichen Umfeld Hamiltons, denn sie unterstreichen nochmals, wie lebensnah und praxisorientiert er argumentiert. Die sorgfältige Übersetzung von Eva Weylandt trägt ihr Übriges dazu bei, dass das Buch schön flüssig und leicht zu lesen ist. Empfehlenswert ist es vor allem für Glaubensinteressierte und -neulinge. Wer es evangelistisch oder für Gemeinde-Aktionen nutzen will, der findet auf gegendieangst.net sogar ergänzendes Material.

Von Karin Engel

