Im 2. Buch der Könige (2. Kön 23,8) und im 2. Buch der Chronik (2 Chr 34,8) ist in der hebräischen Bibel jeweils von einem „Stadtgouverneur“ die Rede. Ein Tonsiegel mit einer hebräischen Inschrift bestätigt nun als außenbiblische Quelle, dass es in der Zeit des Ersten Tempels, vor 2700 Jahren, tatsächlich diesen Posten gab. Gefunden wurde das Siegel von der Israelischen Altertumsbehörde bei Ausgrabungen an der Klagemauer in Jerusalem.

