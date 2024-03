Pat Barrett: Shelter

Am liebsten würde ich diesem Album noch mehr als fünf Sterne geben, ich bin wirklich begeistert davon. Es ist eines dieser Alben, das sich mehr und mehr ins Herz schleicht, je öfter man es sich anhört. Dabei fallen zuerst die fröhlichen und lockeren Lieder auf, in denen vor allem Akustikgitarre und Klavier zur Geltung kommen. Beim angenehmen Klang bleibt der amerikanische Sänger Pat Barrett aber nicht stehen und er füllt seine zwölf Lieder mit tiefgründigen Texten, die einen näher an Gottes Vaterherz führen. Besonders gut gefällt mir der Song „Every Good Thing“ – ich höre ihn gerne am Morgen, denn so starte ich mit Dankbarkeit und guter Laune in den Tag. Zwei Lieder, die ich außerdem noch sehr gerne höre, sind der Titelsong „Shelter“ und das Lied „Better Hands“. Die Songs erinnern daran, dass wir bei unserem himmlischen Vater Schutz suchen und ihm getrost unsere Lebensführung überlassen können.

reingehört_Melanie Hoinle