Evangelische Allianz lädt mit „reform.aktion“ zur Konferenz ein

„Fortsetzung folgt“ steht als Gedanke über der 122. Allianzkonferenz in Bad Blankenburg. Bereits im vergangenen Jahr läutete die Konferenz unter dem Motto „Freispruch für alle“ das Reformationsjubiläum ein. Vom 26. bis zum 30. Juli widmet sie sich in Vorträgen und Bibelarbeiten dem Thema „reform.aktion“.

Grundlage für die Bibelarbeiten ist der Römerbrief, der auch schon Martin Luther inspiriert hat. Gemeinsam soll darüber nachgedacht werden, welche Bedeutung der Text für heutige Herausforderungen haben kann. Deshalb werden auch politische Fragestellungen auf dem Programm stehen. Abgeordnete des Bundestages werden zu Gast sein, darunter erneut der Unions-Fraktionsvorsitzende Volker Kauder. Er wird am Sonntag zum Thema „Christen in der Welt“ in der Stadtkirche sprechen.

Ebenso wird die „Ehe für alle“ in einem der „Brennpunkte“ diskutiert. Uwe Heimowski, Politikbeauftragter der Allianz, befasst sich am Sonntag mit der staatlichen und christlichen Auffassung von Ehe und berichtet außerdem von seiner Arbeit in Berlin.

Anmeldungen für die Allianzkonferenz sind online möglich.

Mehr Informationen: Programmheft zur Allianzkonferenz 2017