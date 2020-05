Allianz verschenkt Atemmasken mit Bibelversen an Pfarrer

Werbung

Die Evangelische Allianz in Deutschland (EAD) verschenkt in Kooperation mit der Dr. Wandel-Stiftung Atemmasken. Pfarrerinnen und Pfarrer sowie Leiterinnen und Leiter in Kirchen, Gemeinden, Werken, örtlichen Allianzen und Verbänden können diese in Stückzahlen ab 50 Stück bestellen. Auf der Verpackung der Masken befindet sich ein mutmachender Satz sowie ein Bibelvers. „So eignet sich die verpackte Atemmaske als niederschwelliger Einstieg in Gespräche über den Glauben und zur Einladung in einen Gottesdienst“, heißt es in einer Pressemitteilung der Allianz.

Gemeindemitglieder könnten mehrere Masken geschenkt bekommen, heißt es weiter: Eine, um selber guten Gewissens wieder an einem Präsenz-Gottesdienst teilnehmen zu können, eine weitere, um Nachbarn etc. einzuladen. Als einen guten Startpunkt dafür nennt die EAD die Pfingstgottesdienste. Danach soll die Aktion weitergehen. Die Masken können unter der Angabe der Stückzahl unter versand@ead.de bestellt werden. (nate)