Am kommenden Sonntag (10. Januar) startet die Allianzgebetswoche. Aufgrund der Pandemie sind kreative Formate gefragt.

Unter dem Motto „Lebenselixier Bibel“ werden in den Tagen vom 10. bis 17. Januar unter Verantwortung der Evangelischen Allianz sowie vom 18. bis 24. Januar in Gestaltung der Arbeitsgemeinschaft Christlicher Kirchen (ACK) Gebetswochen stattfinden. In der Mitte der beiden Wochen findet eine feierliche Stabübergabe von der einen Gebetswoche zur anderen statt.

Die Allianzgebetswoche 2021 steht unter dem Motto „Lebenselixier Bibel“. Auf ihrer Website liefert die Allianz Ideen und Entwürfe, wie sich trotz der Beschränkungen durch die Pandemie jeder beteiligen kann: Sei es wo möglich in Präsenzveranstaltungen, bei Gebetsspaziergängen, in hybriden Veranstaltungsformaten, mit Hilfe von Gebetsbriefkästen, im virtuellen Raum, oder in ganz anderer Form. Auch Materialvorlagen, digitale Impulse und eine Linksammlung zu Online- und Fernsehübertragungen sind online abrufbar.

Nicht vom Beten abhalten lassen

Allianz-Generalsekretär Reinhardt Schink betonte, man lasse sich nicht vom gemeinsamen Beten abhalten, auch wenn die Form der Zusammenkünfte anders sei als in früheren Jahren. „Dann beten wir eben dezentral an mehreren Stellen. Aber wir beten. Gemeinsam.“ Deshalb ermutige die Allianz die Teilnehmer dazu, kreativ zu sein und viele unterschiedliche Formen für gemeinsames Gebet auszuprobieren.

Die Evangelische Allianz vertritt als Netzwerk nach eigenen Angaben die Interessen von rund einer Million evangelikaler Christen aus Landes- und Freikirchen. Gegründet wurde sie 1846 in London als interkonfessionelle Einigungsbewegung. In Deutschland gib es rund 1.000 örtliche Allianzgruppen. Die 1948 gegründete Arbeitsgemeinschaft Christlicher Kirchen in Deutschland (ACK) hat zurzeit 17 Mitgliedskirchen und acht Gastmitglieder.