Die Deutsche Evangelische Allianz hat mit Blick auf die Corona-Pandemie zur kreativen Umsetzung der traditionellen Allianzgebetswoche im Januar 2021 aufgerufen. Neu ist, dass es im kommenden Jahr eine Gebetswochen-Kooperation mit derArbeitsgemeinschaft Christlicher Kirchen in Deutschland (ACK) geben wird.

In der ersten Woche vom 10. bis 17. Januar werde das gemeinsame Gebet inhaltlich von der Evangelischen Allianz verantwortet, in der zweiten Woche vom 18. bis 24. Januar gestalte es die ACK im Rahmen ihrer Gebetswoche für die Einheit der Christen, teilte die Allianz mit. In der Mitte der beiden Wochen werde im Berliner Dom eine feierliche Stabübergabe von der einen Gebetswoche zur anderen stattfinden.

Die Allianzgebetswoche 2021 steht unter dem Motto „Lebenselixier Bibel“. Neben inhaltlichen Ideen für die Abende und verschiedene Corona-konforme Formate werde es zielgruppenspezifische Gestaltungsvorschläge geben, hieß es weiter. Auf der Webseite würden drei verschiedene Szenarien zum Umgang mit Corona und ein Muster-Hygienekonzept vorgestellt.

Man lasse sich nicht vom gemeinsamen Beten abhalten, auch wenn die Teilnehmer in diesem Jahr nicht in der gewohnten Anzahl an einem Platz zusammenkommen könnten, erklärte Allianz-Generalsekretär Reinhardt Schink: „Dann beten wir eben dezentral an mehreren Stellen. Aber wir beten. Gemeinsam.“ Deshalb ermutige die Allianz die Teilnehmer dazu, kreativ zu sein und viele unterschiedliche Formen zu entwickeln, wie das gemeinsame Beten stattfinden kann.

Die Evangelische Allianz vertritt als Netzwerk nach eigenen Angaben die Interessen von rund einer Million evangelikaler Christen aus Landes- und Freikirchen. Gegründet wurde sie 1846 in London als interkonfessionelle Einigungsbewegung. In Deutschland gib es rund 1.000 örtliche Allianzgruppen. Die 1948 gegründete Arbeitsgemeinschaft Christlicher Kirchen in Deutschland (ACK) hat zurzeit 17 Mitgliedskirchen und acht Gastmitglieder.