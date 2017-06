Andrea Otto: Das ultimative Familienwohnbuch

Wenn erst mal Kinder da sind, ist es mit einer ordentlichen und gepflegten Wohnung vorbei, so könnte man meinen. Und gerade darum ist dieses Buch ein besonderer Schatz. Andrea Otto zeigt wie man mit einfachen Mitteln und einem begrenzten Budget Wohnräume ansprechend gestalten kann. Sie hat selbst fünf kleine Kinder, und als Pfarrfrau sicher auch ein volles Leben. Aber sie gibt Einblick in ihr eigenes Ordnungssystem, und regt an ein System zu entwickeln, das zu den eigenen Verhältnissen und Bedürfnissen passt.

Andrea Otto hat sich schon früh für Gestaltung interessiert und sammelte von klein auf Wohnideen. Später studierte sie Kommunikationsdesign. Das alles fließt sicher in dieses ansprechende Buch mit ein. Sämtliche Bilder in diesem Buch zeigen ihre eigene Wohnung. Dabei überzeugt ihr Konzept. Wenn es für alles einen bestimmten Platz gibt, ist es viel leichter Ordnung zu halten, selbst mit kleinen Kindern. Es spart auch viel Zeit, wenn man genau weiß wo etwas aufbewahrt wird.

„Die gesamte Wohnung muss nicht unbedingt nach Kindergarten aussehen, damit man den Stempel ,familienfreundlich’ erhält“, sagt Andrea Otto, denn auch Erwachsene haben Bedürfnisse.

Mir persönlich gefällt, dass „Schöner Wohnen“ nicht nur möglich ist wenn man viel Geld oder die perfekte Wohnung hat. Die Anregungen lassen sich in jeder Wohnung umsetzen, beziehungsweise regen an die perfekte Lösung für den eigenen Wohnraum zu finden. Und bei der Fülle an Ideen ist sicher für jeden das Richtige dabei.

Kapitel für Kapitel geht es durch die verschiedenen Zimmer oder Wohnbereiche. Angefangen mit dem Flur, das Wohnzimmer und die weiteren Räume, kommen auch das Spielzimmer, die Abstellkammer und das Gästezimmer nicht zu kurz.

Von Marianne Müller