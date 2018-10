Da Anselm Grün selbst mit vielen Geschwistern aufgewachsen ist, kann er voll Dankbar­keit über einen positiven Erfahrungsschatz schreiben. Aber leider wurde er auch durch zahlreiche Seelsorgegespräche mit dem Gegenteil konfrontiert: zerstrittene, distanzierte, zerbrochene Geschwisterbeziehungen. Und dieses Problem ist so alt wie die Menschheit, denn bereits die ersten Seiten der Bibel berichten von einem Konflikt zwischen Kain und Abel. Deshalb ist es Anselm Grün ein Herzensanliegen, mit diesem Buch dazu beizu­tragen, dass Versöhnung und Wiederherstellung in den Beziehungen geschieht. Denn er weiß, dass mit dem Älterwerden geschwisterliche Banden umso wertvoller werden. Gerade die Verbundenheit mit den Geschwistern gibt Kraft und Vertrauen in das Leben.

So geht er u. a. der Frage nach, wodurch Konflikte entstehen und benennt dabei auch die so wichtige Rolle der Eltern. Aber immer wieder fordert er dazu auf, sich den entstandenen Wunden zu stellen und sich mit der Vergangenheit auszusöhnen. Keiner sollte in der Opferrolle bleiben, sondern aktiv werden und überlegen, wie die Beziehung zu den Ge­schwistern besser werden kann. Dabei hilft es auch zu versuchen, den anderen in seinen Eigenheiten zu verstehen. Jeder von uns hat ein eigenes Wesen und ist ein besonderer Typ. Geschwister zu verstehen ist somit eine der Bedingungen, um gelingendes Mitein­ander aufzunehmen. Ganz praktisch nennt er drei Schritte in Richtung Versöhnung. Sollte aber alles nicht fruchten, dann darf man auch loslassen und sich von diesen wichtigen Banden verabschieden und sein eigenes Leben leben. Wobei sogar der endgültige Ab­schied – sei es von den Eltern, aber auch von Geschwistern – ebenfalls thematisiert wird.

Da Anselm Grün nicht die Absicht hatte, eine psychologische Ausarbeitung zum Thema Geschwister abzuliefern, ist mit diesem Buch ein hilfreicher Ratgeber zu Geschwister­konflikten entstanden. Sehr warmherzig wiederholt er immer wieder den Gedanken, nicht stehen zu bleiben, sondern sich auf den Weg zu einem guten Miteinander zu machen, da die Beziehung zu unseren Geschwistern auch Auswirkungen auf die Beziehung zu anderen hat.

Dadurch, dass immer wieder eigene Erfahrungen in die einzelnen Kapitel einfließen, ist ein lebendiger Stil entstanden, der das Interesse am Weiterlesen weckt. Zudem fand ich speziell die Ausarbeitungen zur Konfliktlösung sehr hilfreich. Deshalb möchte ich dieses Buch all jenen ans Herz legen, die mit Geschwisterkonflikten kämpfen.

Von Ingrid Bendel