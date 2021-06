Werbung

Was du wissen solltest:

Jordan Phillips und Adam Stark, die zusammen als Popband Apollo LTD bekannt sind, veröffentlichen ihr zweites Album Nothing Is Ordinary. Everything Is Beautiful. Das Album folgt auf den Erfolg ihres 2019 erschienenen Debütalbums Out of Body, das mit Gold und On The Way Up zwei Top-40-Hitsingles hervorbrachte.

Wie es sich anhört:

Apollo LTD mögen ihre Heimat im Alternative-Pop/Synth-Pop-Bereich finden, sie haben jedoch ihren ganz eigenen Sound. Mit diesem Album gelingt der Band eine perfekte klangliche Balance aus epischen Synthie-Sounds (Tears To Diamonds), harten Drums (Solider On) und akustischer Begleitung (Better und Rising).

Es gibt sogar einige Hip-Hop-Einflüsse bei Good Day, bei dem das christliche Hip-Hop-Duo Social Club Misfits mitwirkt. Der zeitgenössische Künstler Ryan Stevenson hat ebenfalls einen Auftritt, und zwar bei Sunday Morning Feeling. Eines ist klar, wenn man sich dieses Album anhört: Apollo LTD wissen, wie sie eine melodische Hook in deinen Kopf und gleichzeitig die Wahrheit in dein Herz bekommen.

Geistliche Highlights:

Das Thema der Überwindung zieht sich durch das gesamte Album (Rulers). Direkt dahinter liegt die Betonung darauf, mit einer Perspektive der Hoffnung und des Sieges durch das Leben zu gehen, sicher in dem, zu dem Gott uns gemacht hat (Patient und You).

Für Fans von:

Dan Bremnes, David Dunn, Branan Murphy