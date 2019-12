Artur Siegert: „Die Kunst des Einflussnehmens“

Du denkst, du bist kein Einflussnehmer oder Leiter? Dann ist ein Buch mit diesem Titel vermutlich auch nicht unbedingt deine erste Wahl. Eigentlich ist das sehr schade, denn es enthält so viele wertvolle Gedanken, die jeder einmal hören sollte. Artur Siegert schreibt zwar aus der Perspektive eines Leiters, macht aber auch immer wieder deutlich, dass wir alle Einfluss auf Menschen in unserem Umfeld haben – egal welchen Titel wir dabei tragen oder nicht tragen.

Im ersten Teil beleuchtet Artur Siegert eine Person, die, ohne sich darum zu bemühen, ganz natürlich Einfluss hat. Dazu beschreibt er die vier Merkmale Integrität, Vision, Investition und Produktivität. Bis hierhin sollte das Buch wirklich jeden ansprechen und auch weiterhelfen. Denn selbst, wer niemals offiziell in eine Leitungsposition gelangt, wird davon profitieren, eine Person zu sein, die von anderen als positiv empfunden wird und bei der man sich gerne aufhält.

Fünf Kernkompetenzen

Teil 2 richtet sich dann schon eher an Leser, die sich mit der Rolle des Einflussnehmers anfreunden können und darin wachsen wollen. Basierend auf dem von Artur Siegert gegründeten K5 Leitertraining beschreibt er fünf Kernkompetenzen eines Leiters: Gottesbeziehung, Charakter, Selbstkompetenz, Führungskompetenz und Fachkompetenz.

Im Prinzip erzählt der Autor (Pastor und Gründer des Momentum Colleges und K5 Leitertrainings) einfach aus seinem Leben und seinem Erfahrungsschatz. Er nutzt viele Bilder und Illustrationen, um Prinzipien zu verdeutlichen, und schreibt sehr praxisorientiert. Am Ende jedes Kapitels fordert er den Leser dann mit Reflexionsfragen dazu auf, diese Prinzipien auf die eigene Situation zu übertragen. Inhaltlich lässt sich dieses Buch wohl am besten als Grundlagenbuch beschreiben, das den Einstieg in das Thema Einflussnehmen erleichtert und eine Begeisterung dafür wecken soll.

Von Nadine Schliesky

Leseprobe (PDF)