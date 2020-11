Die Badische Landeskirche lädt zu einem Gottesdiensterlebnis der besonderen Art ein: Die Gäste werden dabei durch Avatare verkörpert und treffen sich in einem virtuellen dreidimensionalen Kirchenraum.

Getestet wird das neue Format am heutigen Freitag (19 Uhr) im Rahmen des „Barcamps Kirche online Süd“, heißt es in einer Pressemitteilung. „Bis zu 300 Userinnen und User können sich registrieren, einen Avatar auswählen und überall mitbeten“, erläutert Projektmitarbeiter Ulli Naefken. Kritisch sei vor allem die erforderliche Rechnerleistung im Hintergrund.

Im Anschluss an die Digital-Andacht soll es eine virtuelle Begegnungsmöglichkeit in mehreren sogenannten „Meetingzones“ geben. Dabei bewegen sich die Besucherinnen und Besucher in einem digitalen dreidimensionalen Raum und sprechen sich beim Aufeinandertreffen an. Kommuniziert werden könne über das angeschlossene Mikrofon. Die dreidimensionalen Räume ließen sich über die Computeransicht und ohne Virtual-Reality-Brille erreichen und erkunden, heißt es.

„Durch die Erschaffung von virtuellen Welten lassen sich vom heimischen Sofa aus unterschiedlichste Orte besuchen. Ebenso wäre es denkbar, gemeinsam auf eine Kunstreise zu gehen oder biblischen Geschichten an virtuellen Orten von damals zu lauschen,“ sagt der badische Pfarrer Gernot Meier.

Die Virtual-Reality-Andacht ist Teil des digitalen Barcamps „Kirche online Süd“ der Evangelischen Landeskirchen in Baden, Bayern und Württemberg.

