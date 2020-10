Werbung

Der Corona-Ausbruch im Glaubenszentrum Bad Gandersheim zieht weite Kreise: Wie der NDR am Donnerstagnachmittag, 15.10., meldete, haben sich insgesamt 123 Personen mit Covid-19 angesteckt. Nach einem ersten Corona-Fall waren am Montag 252 Bewohner, Mitarbeiter und Besucher des Glaubenszentrums auf das Virus getestet worden. Demnach war fast jeder zweite Test positiv.

Das Glaubenszentrum stellte am Donnerstag nach Bekanntwerden der Ergebnisse eine Stellungnahme auf ihre Webseite, in der sie ihr Bedauern über die Situation und die Folgen für die Region ausdrückte. Gleichzeitig dankte sie den örtlichen Institutionen für ihre Solidarität: „Uns erreichten viele Anfragen von ortsansässigen Firmen, Vereinen und Bürgern der Stadt Bad Gandersheim und darüber hinaus, wie man uns bei der Versorgung mit dem Nötigsten in der jetzigen Lockdown-Situation helfen kann, wo keiner die Räumlichkeiten verlassen darf. Diese große Anteilnahme hat uns tief bewegt.“

Die Sieben-Tages-Inzidenz im Landkreis Northeim stieg auf 106,2, weshalb der Landkreis weitreichende Kontaktbeschränkungen verhängte. In Bad Gandersheim dürfen sich in der Öffentlichkeit maximal sechs Personen gemeinsam aufhalten. Der Vereinssport wird komplett ausgesetzt. In Kirchen gilt außerdem Maskenpflicht, singen ist wieder verboten. Die Einschränkungen gelten bis mindestens 10. November.