Die Landessynode der Evangelischen Kirche von Kurhessen-Waldeck hat Beate Hofmann zur neuen Bischöfin gewählt. Sie bekam beim zweiten Wahlgang 78 von 84 Stimmen, wie die Landeskirche vermeldet. Hofmann wird am 29. September in einem Gottesdienst ins Amt eingesetzt. Ihr Vorgänger Martin Hein geht in den Ruhestand.

Hofmann hat in Bethel, Heidelberg, Evanston (USA), Hamburg und München studiert. 1999 promovierte sie an der Ludwig-Maximilians-Universität München. Seit Oktober 2017 ist sie Direktorin des Instituts für Diakoniewissenschaft und Diakoniemanagement der Kirchlichen Hochschule in Bethel/Bielefeld.

In ihrer Dankesrede sagte sie, sie trete das Amt mit Mut aber auch Demut an. Im ersten Jahr wolle sie mit möglichst vielen und möglichst unterschiedlichen Menschen in der Landeskirche sprechen und vor allem zuhören, wo Probleme lägen, was ärgerte und was begeistere, und wo Ideen und Chancen seien.