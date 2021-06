Bedford-Strohm ist gegen generelle Sonntagsöffnung

Werbung

Der Ratsvorsitzende der Evangelischen Kirche in Deutschland (EKD), Heinrich Bedford-Strohm, wendet sich gegen Forderungen aus der Wirtschaft, als Ausgleich für die Verluste während der Corona-Pandemie Ladenöffnungen an Sonntag generell zu erlauben. „Das wäre sehr kurzfristig gedacht“ , sagte der bayerische Landesbischof am Montag in einem bei Facebook verbreiteten Video und fügte hinzu: „Es ist so wichtig, dass es einen Tag in der Woche gibt, an dem nur diejenigen arbeiten müssen, bei denen es wirklich nicht zu vermeiden ist.“

An Sonntagen müsse es möglich sein, sich zu verabreden und zu begegnen, ohne Rücksicht auf den Job nehmen zu müssen, sagte der oberste Repräsentant der deutschen Protestanten. An diesem Tag solle Zeit „für Gott und die Mitmenschen“ sein. Es sei „Freiheit konkret“, sich die Erfüllung des Gebotes zu gönnen, wonach der Feiertag zu heiligen ist.