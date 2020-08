Eine wissenschaftliche Umfrage untersuchte jüngst die Einstellung zu Spätabtreibungen bei Ärztinnen und Ärzten sowie Krankenpflegerinnen und Krankenpflegern in Flandern, also der niederländischsprachigen Region Belgiens. Sie wurde am 2. August im Magazin „Acta Obstetricia et Gynecologica Scandinavica “ veröffentlicht. Befragt wurde das medizinische Personal, das unmittelbar mit Spätabtreibungen zu tun hat, in allen acht Gesundheitszentren der flämischen Region, die eine Intensivstation für Neugeborene haben. Das Ergebnis: Viele halten Abtreibungen auch zu einem späten Zeitpunkt mitunter für sinnvoll.