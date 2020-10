„Bibel to go“: Autor erzählt Buch der Bücher mit Playmobil

Werbung

Der Dramaturg und Autor Michael Sommer will die Bibel innerhalb eines Jahres mit Playmobilfiguren nacherzählen. Den Anfang macht das Video zum 1. Buch Mose, das seit heute (6. Oktober) online ist. Nach und nach sollen so alle Bücher der Bibel in gut zehnminütigen Videos präsentiert werden.

In seinem YouTube-Kanal hat Grimme-Preisträger Sommer schon viele andere Werke der Weltliteratur auf humorvolle Weise mit den kleinen Figuren nachgestellt, darunter zum Beispiel Goethe, Kafka und Shakespeare. Sein Ziel sei es, besonders Schülern und Studierenden damit zu helfen, aber auch generell zum Lesen zu motivieren. Seine Genesis-Interpretation mag gerade für Konservative arg schräg daherkommen. Sommer sagt selbst dazu: „Diese To-Go-Version ersetzt nicht die Lektüre des Originals. Selber lesen macht glücklich!“

Beratung für seine „Bibel to go“ bekommt Sommer durch die Redaktion des Online-Portals evangelisch.de. Außerdem ist er Teil des EKD-Contentnetzwerks yeet. Jeweils montags sollen neue Episoden im YouTube-Kanal von Sommer erscheinen.

Werbung

Link: Die Bibel mit Playmobil in Szene gesetzt