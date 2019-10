Vom 13. bis zum 19. Oktober widmet sich der Fernsehsender Bibel TV dem Buch der Bücher. In unterschiedlichen Sendungen vom Spielfilm bis zum Talk soll die Bibel während dieser Woche im Zentrum stehen. „Dabei geht es auch um die Fragen, wie sich der moderne Alltag mit der Botschaft der Bibel verträgt und welchen Sinn jeder aus der Lektüre für sein Leben ziehen kann“, heißt es in der Pressemitteilung des Senders.

Am Sonntag (13. Oktober) um 20.15 Uhr befasst sich die Sendung „Wege zu Gottes Wort – Bibellesen im Alltag“ beispielsweise mit der Frage, warum uns das Bibellesen häufig so schwer fällt. Am Montag (14. Oktober) ist der „Faszination Bibel“-Redakteur Ulrich Wendel im Gespräch zu Gast und spricht über Methoden des Bibelstudiums. Und am Dienstag (15. Oktober) erzählt Amin Josua, wie er ein Computerspiel zur Bibel entwickelt.