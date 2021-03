Bibel TV überträgt Gottesdienst zum Weltgebetstag der Frauen

Werbung

„Worauf bauen wir?“ unter dieser Leitfrage findet am 5. März der Weltgebetstag der Frauen statt. Begleitet wird der Tag von Frauen des pazifischen Inselstaats Vanuatu. Auf dem YouTube-Kanal des Trägers wird ein Gottesdienst um 19 Uhr gestreamt sowie parallel vom Sender Bibel TV übertragen. Darüber hinaus stellt der Veranstalter eine Übersicht mit Anregungen und Aktionen zur Verfügung, wie Teilnehmende trotz der Pandemie in kleinen Gruppen oder digitalen Formaten am morgigen Tag zusammen beten und sich austauschen können. Zu den Ideen gehören zum Beispiel Gebetsspaziergänge, Stationen-Gottesdienste im Freien oder digitale Kaffekränzchen.

Über das Internationale Gebetstags-Kommitee bedankten sich Frauen aus Vanuatu bei ihren „Gebetstagsschwestern“: „Die COVID-19-Pandemie mag verhindern, dass wir uns persönlich treffen, aber sie kann nicht die Liebe GOTTES aus unseren Herzen nehmen, die uns miteinander verbindet. Wir danken euch für all eure Gebete aus aller Welt. Gott segne euch“, schreiben sie in einem Brief.

Zum Hintergrund

Der Weltgebetstag der Frauen fnden jedes Jahr am ersten Freitag im März statt und wird in über 150 Ländern von Frauen organisiert. Im Fokus steht das Gebet für Frieden, Würde und Gerechtigkeit von Frauen weltweit. Gesammelte Spenden kommen unterschiedlichen Frauen- und Mädchenprojekten zugute.

Link: Website des Weltgebetstages der Frauen