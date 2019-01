Mit welchen Leseplänen fällt der Einstieg in die Bibel leicht? Wir stellen eine kleine Auswahl von Bibelleseplänen im Schnell-Check vor. Diese Bücher eignen sich besonders gut als Geschenk zum Geburtstag oder einfach mal so.



Von Hella Thorn

Lichtstrahlen 2019

Das erwartet den Leser: Die Bibellesehilfe des EC-Verbands (EC steht für „Entschieden für Christus) bietet gleich zu Beginn eine ausführliche Erklärung zum neuen EC-Leitspruch und gibt Gebetstipps für jeden Tag. Hier wird sich nicht von vorne nach hinten durch die Bibel durchgearbeitet. Pro Tag erwartet den Leser ein Bibeltext und jeden Sonntag gibt es schlaue Gedanken und Liedvorschläge zu einem Psalm.

Kosten: Für 6,90 € gehört die Bibellesehilfe Ihnen.

Fazit: Die Autoren kommen alle aus dem EC, einige Gebetsanliegen entstammen dem EC-Kontext und die ausführlichen Erklärungen zum EC-Leitspruch zeigen schon: Wer seine Heimat im EC hat, findet hier die perfekte Bibellesehilfe – und alle anderen überblättern einfach die ersten Seiten.

Die Bibel Tag für Tag 2019

Das erwartet den Leser: Pro Tag nehmen vier Autoren des katholischen Bibelwerks, die leider nicht näher vorgestellt werden, jeweils zwei Bibelstellen unter die Lupe. Sonntags gibt es sogar noch einen Psalm. Damit man dennoch den Überblick behält, gibt’s für jeden Tag eine Kernaussage des Textes in einem Satz, einen kurzen Impuls und ein Gebetsanliegen. Die Auswahl der biblischen Texte bezieht sich dabei auf die „Lesungen des Lesejahrs“.

Kosten: 5,95 € kostet das Buch.

Fazit: Außen schick, innen schlicht. Kurze und knackige Impulstexte lassen einen direkt einsteigen, aber zwei verschiedene Bibelstellen pro Tag sind für Einsteiger vielleicht manchmal zu viel.

Der BibelStarter. Bibelleseplan für Einsteiger

Das erwartet den Leser: Für alle, die zum ersten Mal die Bibel in die Hand nehmen oder nicht direkt am ersten Januar anfangen wollen oder können, eignet sich der Bibelleseplan. Auf den ersten Seiten gibt’s zunächst viele Erklärungen und Tipps, wie das regelmäßige Bibellesen gelingen kann. Dann folgen sieben Kapitel, die in circa fünf Minuten Lesezeit einen ersten Überblick über Jesus und Gottes Geschichte mit den Menschen bieten.

Kosten: Den BibelStarter gibt’s als Heftchen für 2,90 €. Schick ist die leinengebundene Geschenkausgabe für 11,90 € – mit Extraplatz für Notizen.

Fazit: Die Notizseiten sind super praktisch und die ausgewählten Bibelstellen geben einen sehr guten Überblick über Gott, Jesus und die Bibel.

Pur

Das erwartet den Leser: Die Bibellese-Zeitschrift erscheint viermal im Jahr und bietet pro Heft für jeden Tag eine kurze Bibelstelle, die passende Erklärung, Denkanstöße, Tipps oder Gebetshinweise. Dabei richtet sich Pur nicht stur an die Reihenfolge der Bibelbücher, sondern fasst mehrere Texte unter einem Thema zusammen. So klappt auch der Übertrag in den Alltag leicht. Außerdem helfen Interviews, Rätsel und Glaubensimpulse anderer Leser.

Kosten: Ein Einzelheft gibt’s für 2,99 €, ein Abo für ein Jahr kostet 13,40 €.

Fazit: Schick und handlich. Die Texte sind leicht verständlich und liefern spannende Hintergrundinfos.

START in den Tag 2019. Impulse zum Bibellesen

Das erwartet den Leser: Eine Bibelstelle, ein kurzer und knackiger Impuls und eine Frage, ein Gebetstipp, ein YouTube-Link oder eine Anregung für den Alltag. Drumherum gibt’s Tipps zum Bibellesen, zum Wiedereinsteigen ins Buch der Bücher und wissenswerte Infos zu einzelnen Bibelbüchern. Und damit es noch praktischer und alltagstauglicher wird, gibt es START in den Tag jetzt auch als App und an jedem ersten Samstag im Monat erwartet den Leser ein YouTube-Clip passend zur Bibelstelle im Buch.

Kosten: Das Buch kostet 4,99 €.

Fazit: Das Design ist wild, sodass man manchmal zweimal hingucken muss, um den richtigen Text für den Tag zu finden. Wer aber regelmäßig liest, ist eh drin. Die kurzen Texte sind niedrigschwellig und persönlich – ein großes Autorenteam macht es möglich.

Bestellungen der Bibellesepläne möglich bei uns im SCM-Shop.

Dieser Artikel ist zuerst in der Teensmag erschienen, die wie Jesus.de zum SCM Bundes-Verlag gehört.